В ЖК «Бутово–Парк» в Подмосковье взорвался газовый баллон

(Казань, 5 февраля, «Татар–информ») В жилом комплексе «Бутово–Парк» в деревне Бутово Ленинского района Подмосковья произошел взрыв газового баллона, сообщает информационное агентство ТАСС.
Взрыв произошел на 20-м этаже 25-этажного жилого дома.
В результате инцидента три человека пострадали. У дома частично поврежден фасад, выбиты стекла. После взрыва начался пожар, который быстро локализовали.
По предварительной версии, причиной взрыва стали нарушения в проведении ремонтных работ в одной из квартир комплекса.