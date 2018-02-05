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Происшествия

В ЖК «Бутово–Парк» в Подмосковье взорвался газовый баллон

5 февраля 2018, 17:53

Взрывом повреждена часть фасада дома и частично выбиты стекла.

(Казань, 5 февраля, «Татар–информ») В жилом комплексе «Бутово–Парк» в деревне Бутово Ленинского района Подмосковья произошел взрыв газового баллона, сообщает информационное агентство ТАСС.

Взрыв произошел на 20-м этаже 25-этажного жилого дома.

В результате инцидента три человека пострадали. У дома частично поврежден фасад, выбиты стекла. После взрыва начался пожар, который быстро локализовали.

По предварительной версии, причиной взрыва стали нарушения в проведении ремонтных работ в одной из квартир комплекса.
 


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