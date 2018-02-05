УАЗ начал использовать новую линию испытательных тестов автомобилей

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). С начала февраля 2018 года испытания автомобилей Ульяновского автомобильного завода стали производить на новой линии тестов с использованием современного высокотехнологичного оборудования DURR, сообщает пресс-служба ООО «УАЗ».

Линия тестов предназначена для автомобилей с различными колесными базами — как машин текущего модельного ряда, так и перспективных моделей автозавода.

Современное оборудование позволяет проводить регулировку развала-схождения колес и пучка света фар, проверку тормозных усилий и электронных систем. Испытания автомобилей проводят в автоматическом режиме с охватом большего числа параметров, что позволяет сократить количество гарантийных инженерных дефектов, связанных с ходовой частью автомобиля.

На территории Ульяновского автозавода построили новый испытательный трек длиной около 200 м, который обеспечивает более детальное тестирование узлов автомобиля во время динамических испытаний. В испытательную полосу входит семь участков с различными видами дорожных покрытий, среди которых булыжники, канаты, бельгийская мостовая, лежачий полицейский.