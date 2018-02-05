Продолжается голосование за песни Айдара Сулейманова

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Татарский певец, заслуженный артист Татарстана Айдар Сулейманов представляет республику на конкурсе «Биир кун-2018» в Якутии. В настоящее время идет голосование зрителей.

«Для участия в конкурсе меня направило Министерство культуры РТ. 17 февраля состоится финал конкурса. Исполнителей будут оценивать члены жюри, приехавшие из различных регионов России. Тогда же будут подведены итоги голосования, – рассказал Айдар Сулейманов корреспонденту ИА “Татар-информ”. – Из Татарстана в составе жюри будет композитор Эльмир Низамов».

«По условиям конкурса, все песни исполняются на родном языке. Я выбрал две народные песни и произведения композиторов», – поделился Айдар Сулейманов.

Речь идет о народных песнях «Илче Бага» и «Райхан», песне Резеды Ахияровой на слова Рената Хариса «Зэнгэр томан» («Синий туман») и песне Эльмира Низамова на слова Рената Хариса «Атлар чаба» («Бегут кони»).

Последняя песня уже занимала второе место в «Тюрквидении», а «Илче Бага» была представлена на фестивале «Ветер перемен-2016» («Узгэреш жиле»).

«Биир кун» («Под одним солнцем») – I межрегиональный интерактивный конкурс песен в жанре этно-поп – проходит в Якутии. В нем принимают участие 11 исполнителей из Республики Алтай, Башкортостана, Бурятии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Крыма, Тывы, Чукотки, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Саха (Якутия).

Айдар Сулейманов участвует под восьмым номером. Чтобы проголосовать за исполнителя, необходимо отправить SMS-сообщение на номер 5577 с текстом «Шоу 8». Количество SMS не ограничено.