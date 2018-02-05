«Челныводоканал» запустил химическое производство смазочных жидкостей для «КАМАЗа»

(Набережные Челны, 5 февраля, «Татар-информ»). Сегодня ООО «Челныводоканал» запустило химическое производство смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) для заводов «КАМАЗа», сообщает пресс-служба компании.

Решение о создании химпроизводства на базе «Челныводоканала» было принято руководством компании в связи с острой необходимостью. В настоящее время на заводах «КАМАЗа» применяются несколько десятков видов смазочно-охлаждающих жидкостей от многочисленных поставщиков. На их закупку тратятся сотни миллионов рублей.



Перед «Челныводоканалом» была поставлена задача — освоить производство, унифицировать продуктовый ряд, повысить эффективность использования СОЖ в технологии.

Разместилось химическое производство на свободных площадях станции нейтрализации «Эфко». Строительно-монтажные работы выполняли 11 подрядных организаций. Инвестиционные затраты на реализацию проекта составили 154 млн рублей. Вложения должны окупиться в течение пяти лет.

Параллельно со строительством «Челныводоканал» разработал более ста вариантов рецептов смазочно-охлаждающих жидкостей. Шесть из них уже прошли испытания в лаборатории масел и СОЖ технологического центра «КАМАЗа» и зарекомендовали себя как универсальные. Также здесь планируется производить биоциды, технические моющие средства, моюще-консервирующие жидкости и моюще-дезинфицирующие средства.

Производственные мощности химического производства «Челныводоканала» при односменной работе составляют порядка 7 тысяч тонн продукции промышленной химии в год.

С запуском нового производства будет решена еще одна задача. «Дело в том, что смазочно-охлаждающие жидкости очень сложно "вытравить" в процессе очистки промышленных сточных вод. Этой проблемой „Челныводоканал“ занимается много лет. При приготовлении нового рецепта смазочно-охлаждающей жидкости для „КАМАЗа“ обязательно будем находить баланс качества продукции и требований очистки промстоков», — сообщили на предприятии.