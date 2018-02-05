Продажи Ford в январе 2018 года увеличились на 39 процентов

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). В январе 2018 года продажи автомобилей Ford в России выросли на 39 процентов по сравнению с таким же периодом прошлого года и составили 3 тыс. 132 автомобиля, сообщает пресс-служба Ford Sollers.

Более половины продаж (52,7 процента) пришлись на внедорожники и кроссоверы.

Бестселлером марки в первом месяце нового года стал кроссовер Ford Kuga (1 тыс. 149 автомобилей), доля которого в продажах Ford достигла почти 37 процентов.

Второе место по объемам продаж занял Ford Focus: за месяц реализовано 822 автомобиля, это больше, чем в январе прошлого года на 106 процентов.

Продажи 7-местного внедорожника Ford Explorer выросли на 51 процент по сравнению с январем 2017 года и достигли 217 автомобилей.

Популярными остаются коммерческие автомобили Ford Transit, продажи которых в январе увеличились на 57 процентов и составили 531 автомобиль.