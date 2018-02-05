Панин задержан в Москве за почти 250 нарушений правил дорожного движения

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Актер Алексей Панин задержан в Москве за неуплату более 50 штрафов из 248 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Все нарушения ПДД попали на камеру. По 51 были начислены штрафы на 40 тыс. рублей, однако актер не предпринял никаких действий по их погашению. За это его могут привлечь к административной ответственности, уточняет агентство.

Панину грозит двойной штраф, арест на 15 суток либо обязательные 50-часовые работы.