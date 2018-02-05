В Чистопольском районе погиб 15-летний подросток, которого завалило снегом в овраге

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). 15-летний подросток погиб, играя в заснеженном овраге с друзьями, в деревне Данауровка Чистопольского района, сообщил ИА «Татар-информ» руководитель исполкома Чистопольского муниципального района Эдуард Хасанов.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, в 12.43 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что четверо детей играли на краю оврага.

В какой-то момент один из ребят оступился и упал на дно оврага. За ним покатился снежный вал и ребенка засыпало снегом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, двое его товарищей спустились вниз и начали его откапывать, третий побежал в деревню за взрослыми.

Как рассказал ИА «Татар-информ» Эдуард Хасанов, в «скорую» позвонили в 12.43, медики приехали в 13.01 – деревня находится в 15 километрах от районного центра.

«Еще до приезда “скорой” на место прибежал деревенский фельдшер, который тоже помогал откапывать ребенка. Мальчика нашли глубоко под снегом. Спасти его не удалось», – сообщил Эдуард Хасанов.

Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка.