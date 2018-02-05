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Баскетболисты «Цмоки-Минск» задержались в Казани из-за непогоды

5 февраля 2018, 17:48

Накануне в столице Татарстана состоялся поединок УНИКС — «Цмоки-Минск».
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Баскетболисты «Цмоки-Минск» из-за погодных условий не смогли вылететь из Казани после матча с УНИКСом в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщает Белорусское телеграфное агентство со ссылкой на пресс-службу минского клуба.

Белорусская команда после трехчасового ожидания в аэропорту узнала, что в целях безопасности все вылеты переносятся на более поздний срок. Ожидается, что баскетболисты вернутся в Минск завтра днем.

Накануне состоялся поединок УНИКС — «Цмоки-Минск», который завершился со счетом 87:62 в пользу казанского клуба.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани в ночь с 4 на 5 февраля выпала месячная норма осадков — в городе введен план «Буран».

 


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