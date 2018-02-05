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Общество

Выехавшая на помощь камско-устьинским электрикам бригада застряла в сугробах

5 февраля 2018, 21:52

Сбои в работе линий электропередачи в деревнях Старое Барышево и Караталга произошли из-за разбушевавшейся непогоды.
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Бригада из Апастовских РЭС, которая выехала на помощь камско-устьинским электрикам, застряла в сугробах и не смогла доехать до места аварии. Об этом сообщают «Волжские зори».

Сбои в работе линий электропередачи в деревнях Старое Барышево и Караталга произошли из-за разбушевавшейся непогоды. Устранять неполадки отправились местные специалисты, однако застряли на полпути, после чего обратились за помощью к коллегам из Апастова. Однако выехавшая по вызову бригада также оказалась во власти стихии – автомобиль «УАЗ» застрял между деревнями Болгояр и Старое Барышево.

Всего без электричества по всей республике остались 8398 человек. Были отключены 193 трансформаторные подстанции. В 16.00 аварии были устранены.


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