Прокуратура Челнов наказала виновника обрушения грунта на строительной площадке

(Набережные Челны, 5 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Прокуратура Набережных Челнов наказала виновника обрушения грунта на строительной площадке дома в 21-м комплексе Нового города, сообщили представители надзорного органа.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 10 января возле строящегося многоквартирного жилого дома 21/25, который находится вблизи заселенного дома 21/24, обрушился грунт. Сразу после этого прокуратура города проверила ООО «КамаИнвестСтрой».

Как выяснилось, на стройплощадке происходит монтаж конструкций десятиэтажного дома, вырыт котлован и монтируется конструкция подземной части закрытой автостоянки. Однако, как установили представители надзорного ведомства, разрешение на строительство подземной закрытой автостоянки ООО «КамаИнвестСтрой» еще не получило. Более того, руководство компании направило уведомление о начале работ по строительству парковки в Инспекцию государственного строительного надзора РТ только после ЧП на стройплощадке

По результатам проверки прокуратура Автограда возбудила дело об административном правонарушении в отношении заместителя генерального директора ООО «КамаИнвестСтрой». Он признан виновным в происшествии и получил предупреждение о недопустимости впредь подобных случаев.

Также в адрес генерального директора ООО «КамаИнвестСтрой» внесено представление об устранении нарушений градостроительного законодательства.