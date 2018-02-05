Абдулла Дубин в письме Президенту Татарстана попросил госпремию им. Г.Тукая

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ», Муршида Киямова). Диктор, проработавший в Комитете по радиовещанию и телевидения ТАССР в 1961 — 1984 годах, издатель многочисленных фотоальбомов и сборников, журналист, краевед, хаджи Абдулла Дубин направил Президенту Татарстана письмо, в котором он просит наградить его Государственной премией РТ им. Г. Тукая.

«Мое самое громкое звание — хаджи, — отмечает Абдулла Дубин. — В 1990 году я побывал на хадже. Мне не нужны продажные звания и чины. Написал письмо главе нашей республики, в котором я прошу компенсировать все погрешности, которые были направлены против меня. Деньги мне не нужны. Я 23 года трудился на радио и телевидении. Более сорока лет изучаю историю нашего края, выпустил буклеты. 60 лет работаю в журналистике. У меня нет государственных почетных званий. Шутя называю себя почетным званием — "инвалид по зрению"».

Полную версию интервью с Абдуллой Дубиным можно прочитать на сайте электронной газеты «Интертат».

Справка: Абдулла Дубин родился в 1941 году в Астрахани. Закончил ГИТИС (ныне РАТИ). С 1961 года живет и работает в Казани. До 1984 года работал диктором высшей категории на Гостелерадиокомпании ТАССР, лектор общества «Знание» РСФСР, член Союза журналистов СССР. С середины 80-х годов ведет деятельность в средствах массовой информации Татарстана, России, ближнего и дальнего зарубежья. Автор эксклюзивных проектов и идей, краевед. Главный редактор и издатель буклетов и фотоальбомов, посвященных Казани, Астрахани, регионам Поволжья и Камы.