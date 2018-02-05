Сегодня в школы Казани пришло 65 процентов учеников

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ», Егор Никитин). Казанские школы и детские сады сегодня работают в обычном режиме. Свободный режим посещения, введенный из-за непогоды, никак не повлияет на учебную программу казанских школ. Оставшиеся дома ученики получат домашние задания через Интернет, рассказал журналистам первый замруководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов.

«Все школы и детские сады работают в штатном режиме. Формулировка о свободном посещении была принята после того, как родители начали звонить и предупреждать о сложностях с тем, как добраться в школу. Порядка 65 процентов школьников сегодня в школах. Те, кто остался дома, получат домашние задания в онлайн-режиме», — отметил Фаттахов.

Он добавил, что детские сады также работают в штатном режиме. В них сегодня пришло порядка 50 процентов детей.

«Мы стараемся сделать все возможное, чтобы не прерывать образовательный процесс», — подчеркнул Фаттахов.

Если казанский исполком решит продлить режим свободного посещения школ до завтра, то родители оперативно узнают об этом через классных руководителей и другие источники связи, заверил Дамир Фаттахов.

«Но мы надеемся, что завтра погода позволит уже спокойно добираться до школ», — заключил первый замруководителя исполкома Казани.