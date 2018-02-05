(Казань, 5 февраля, «Татар–информ») 53-летний житель Набережных Челнов погиб на зимней рыбалке в Мензелинском районе Татарстана, сообщили ИА «Татар–информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

5 февраля на единый номер вызова экстренных служб 112 Мензелинского района поступило сообщение о том, что пропал 53-летний житель Набережных Челнов. Как сообщили близкие, мужчина отправился на рыбалку в село Новый Мелькен еще рано утром 3 февраля. Последний раз он звонил родным вечером этого же дня. Больше на связь не выходил и номер его с тех пор недоступен. После тщетных попыток дозвониться родственники обратились в службу спасения.

На поиски мужчины оправились сотрудники Мензелинского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники ОСВОД, волонтёры, а также спасатели ЗПСО № 6.

Утром 5 февраля недалеко от поселка Новый Мелкен спасатели обнаружили незапертый автомобиль пропавшего мужчины. Рыбацких принадлежностей в салоне авто не было.

Через некоторое время в пяти с половиной километрах от места стоянки автомобиля на льду Нижнекамского водохранилища сотрудники отдела спасения на водах нашли палатку пропавшего рыбака. Тело мужчины без признаков жизни лежало в палатке. Рядом находилась потухшая газовая горелка, из которой травил газ, и 12-литровый газовый баллон.

По предварительной версии, причиной смерти мужчины стало отравление пропаном. Скорее всего, ночью, когда мужчина спал, горелка случайно упала и огонь потух. Газ из баллона продолжал поступать в закрытое пространство.

Тело мужчины доставили на берег, где передали родственникам.