Минниханов вошел в ТОП-10 рейтинга влияния глав субъектов РФ

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) озвучило результаты исследования влияния глав субъектов РФ по итогам января. В десятку наиболее влиятельных политических фигур среди руководителей субъектов Федерации вошел и Президент Татарстана.

Рустам Минниханов занимает в рейтинге восьмую строку. Первая тройка – мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Автор доклада – политолог Дмитрий Орлов отметил, что на позиции губернаторов и глав республик в рейтинге оказали влияние многие факторы: результаты январских поездок Президента России Владимира Путина, проверок контрольных органов на местах, наличие или отсутствие коррупционных скандалов и инцидентов, а также эффективность реализации инфраструктурных проектов и выдвижение инициатив.

В сравнении с прежним рейтингом, многие главы регионов серьезно «взлетели» или «провалились» в табели. Так, усилилось влияние губернатора Ростовской области Василия Голубева, поднявшегося с 48-го на 36-е место. Губернатор Хабаровского Края Вячеслав Шпорт переместился с 63-го на 55-е место. А вот глава Ярославской области Дмитрий Миронов рухнул с 44-й на 54-ю позицию.

На позиции глав регионов влияет реализация масштабных региональных программ. В Татарстане таковых немало. В оценку эффективности региональных лидеров идет качество сформированных ими команд и оперативность их реагирования на возникающие сложности и проблемы. Серьезный плюс приносят в оценку экономические инициативы, в том числе — межрегиональной интеграции масштабных проектов.

Серьезно просели в рейтинге главы тех регионов, где возникали проблемы с распределением бюджетных средств.

«Можно предположить, что в 2018 году ожидается новая волна антикоррупционных процессов над муниципальными и региональными чиновниками», — считают эксперты АПЭК.