В пяти районах РТ состоятся семинары для членов избирательных комиссий

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). В пяти районах Татарстана пройдут семинары для членов избирательных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии РТ.
Семинары посвящены работе участковых избиркомов с «мобильными избирателями» и с комплексом обработки избирательных бюллетеней.
Обучение членов избирательных комиссий Муслюмовского района пройдет 6 февраля, в 14:00, по адресу: с. Муслюмово, ул. Пушкина, 43.
Обучение членов избирательных комиссий Актанышского района пройдет 7 февраля, в 10:00, по адресу: с. Актаныш, ул. Проспект Мира, 9.
Обучение членов избирательных комиссий Мензелинского района пройдет 7 февраля, в 14:00, по адресу: г. Мензелинск, ул. Ленина, 69.
Обучение членов избирательных комиссий Черемшанского района пройдет 8 февраля, в 10:00, по адресу: с. Черемшан, ул. Первомайская, 26.
Обучение членов избирательных комиссий Новошешминского района пройдет 8 февраля, в 14:00, по адресу: с. Новошешминск, ул. Советская, 80.