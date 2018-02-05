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Общество

В пяти районах РТ состоятся семинары для членов избирательных комиссий

5 февраля 2018, 16:42

С 6 по 8 февраля семинары пройдут для членов избиркомов Мензелинского, Черемшанского, Актанышского, Новошешминского и Муслюмовского районов РТ.
В муниципалитетах Татарстана пройдут семинары для членов избирательных комиссий

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). В пяти районах Татарстана пройдут семинары для членов избирательных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии РТ.

Семинары посвящены работе участковых избиркомов с «мобильными избирателями» и с комплексом обработки избирательных бюллетеней.

Обучение членов избирательных комиссий Муслюмовского района пройдет 6 февраля, в 14:00, по адресу: с. Муслюмово, ул. Пушкина, 43.

Обучение членов избирательных комиссий Актанышского района пройдет 7 февраля, в 10:00, по адресу: с. Актаныш, ул. Проспект Мира, 9.

Обучение членов избирательных комиссий Мензелинского района пройдет 7 февраля, в 14:00, по адресу: г. Мензелинск, ул. Ленина, 69.

Обучение членов избирательных комиссий Черемшанского района пройдет 8 февраля, в 10:00, по адресу: с. Черемшан, ул. Первомайская, 26.

Обучение членов избирательных комиссий Новошешминского района пройдет 8 февраля, в 14:00, по адресу: с. Новошешминск, ул. Советская, 80.

 


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