В Татарстане осудили банкиров-обнальщиков

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). «Теневых» банкиров осудили в Татарстане, сообщает пресс-центр МВД по РТ. Вахитовский районный суд Казани вынес приговор пятерым казанцем, которых обвиняли по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, нелегальный бизнес по отмыванию денег пятеро предприимчивых друзей организовали еще в 2014 году.

Фирма была четко структурирована: двое руководителей занимались подбором клиентов, третий компаньон – хозяйственной деятельностью. В его обязанности входил подбор подходящего помещения со всей необходимой оргтехникой и выходом в Интернет.

Еще двое участников группы искали частных предпринимателей, на которых в дальнейшем оформлялись фирмы-однодневки по обналичиванию средств. Всего в период с 2014 по 2016 год они организовали 12 подобных компаний.

Схема работы таких организаций проста – предприниматели, желающие сэкономить на налогах, создавали несуществующий траты. Именно эти денежные средства перечислялись на счета «однодневок». Дальше деньги уходили на зарплатные карты-счета многочисленных знакомых и абсолютно посторонних людей, не имеющим ни малейшего понятия об их существовании.

Финалом операции являлось снятие наличных в банкомате. Свои услуги «банкиры» оценивали в процентах – от 2% до 7% от суммы «обналички».

За два года «теневые» банкиры отмыли почти 700 миллионов рублей. Таким образом, члены группы получили 16,7 миллиона рублей незаконного дохода.

Во время обыска сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ изъяли 15 печатей различных юридических лиц и ИП, 200 пластиковых банковских карт, 50 сим-карт различных сотовых компаний, а также 20 единиц компьютерной техники. Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением МВД по РТ.

Помимо этого, суд арестовал «Мерседес» и 556 тысяч рублей, принадлежавшие одному из подозреваемых.

Все участники процесса полностью признали свою вину и обратились в суд с ходатайством о проведении судебного разбирательства в упрощенном порядке, сообщил «Татар–Информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В итоге суд приговорил Андрея Соломеева к 2 годам, каждого из четверых его подельников – Владислава Съемщикова, Павла Андрианова, Александра Яшенкова и Дмитрия Мирошниченко к полутора годам колонии общего режима.