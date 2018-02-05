(Казань, 5 февраля, «Татар-информ», Егор Никитин). Первоочередной задачей городских властей является расчистка главных дорог Казани. После этого снегоуборочная техника направится в казанские дворы. Об этом рассказал журналистам руководитель Комитета внешнего благоустройства исполкома столицы РТ Игорь Куляжев.

«Первоочередные задачи состоят в том, чтобы очистить магистрали, где проходит общественный транспорт. Мы понимаем, что надо чистить и другие дороги, но, прежде всего, мы должны очистить дороги, по которым ездит самое массовое количество машин», – объяснил стратегию работы дорожных служб Куляжев.

Он отметил, что сейчас основной упор по расчистке сделан на проспект Победы, ул. Восстания, проспект Ибрагимова, ул. Зорге и другие дороги первой категории. После этого техника двинется во дворы и внутриквартальные проезды, отметил чиновник.

«Для поселков мы заказываем дополнительную технику. Уборка дорог в поселках имеет определенные сложности из-за того, что они узкие и не каждая техника там пройдет», — объяснил Игорь Куляжев и добавил, что чисткой улиц в поселках будут заниматься маневренные погрузчики.