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Куляжев: Первоочередная задача — очистить главные магистрали Казани

5 февраля 2018, 16:50 , Фото: Рамиль Гали

Куляжев: Первоочередная задача — очистить главные магистрали Казани Для казанских поселков власти заказывают маневренную снегоуборочную технику.
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ», Егор Никитин). Первоочередной задачей городских властей является расчистка главных дорог Казани. После этого снегоуборочная техника направится в казанские дворы. Об этом рассказал журналистам руководитель Комитета внешнего благоустройства исполкома столицы РТ Игорь Куляжев.

«Первоочередные задачи состоят в том, чтобы очистить магистрали, где проходит общественный транспорт. Мы понимаем, что надо чистить и другие дороги, но, прежде всего, мы должны очистить дороги, по которым ездит самое массовое количество машин», – объяснил стратегию работы дорожных служб Куляжев.

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Он отметил, что сейчас основной упор по расчистке сделан на проспект Победы, ул. Восстания, проспект Ибрагимова, ул. Зорге и другие дороги первой категории. После этого техника двинется во дворы и внутриквартальные проезды, отметил чиновник.

«Для поселков мы заказываем дополнительную технику. Уборка дорог в поселках имеет определенные сложности из-за того, что они узкие и не каждая техника там пройдет», — объяснил Игорь Куляжев и добавил, что чисткой улиц в поселках будут заниматься маневренные погрузчики.


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