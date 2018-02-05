Куляжев: Нельзя сравнивать снегопад 2011 года с нынешним

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ», Егор Никитин). Сильный снегопад 2011 года в Казани нельзя сравнивать с тем, который прошел сегодня ночью. Семь лет назад также было превышение нормы осадков, однако тот снегопад был растянут по времени и не создавал экстремальных нагрузок на городские системы. Об этом корреспондентам рассказал глава Комитета внешнего благоустройства казанского исполкома Игорь Куляжев.

«В 2011 году тоже был сильный снегопад, но их нельзя сравнивать. Если вспомнить 2011 год, тогда выпала 4-кратная норма осадков. Но тогда не было таких залповых снегопадов, как сегодня. Тогда снег шел в течение нескольких недель. Таких залповых снегопадов я просто не помню. На моей памяти, чтобы за такой короткий промежуток выпало столько снега, я такого не припомню», — подчеркнул Куляжев.

Он добавил, что со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра в столице республики выпало уже 28 мм осадков. Это произошло в очень сжатый срок, и за такой короткий промежуток времени убрать этот снег невозможно, отметил чиновник.

После снегопада 2011 года городские власти сделали выводы. Поэтому сейчас Казань более подготовлена к таким погодным явлениям, чем семь лет назад, объяснил Куляжев.

«С того времени мы сделали определенные выводы и построили совершенно по-другому свою работу по зимней уборке территорий. У нас появилась дополнительная техника, снегоплавильные пункты, маршрутные карты. Появились подрядчики, которые расположены на тех территориях, на которые они убирают. Мы укрупнили МУПы, усилили их материально-техническую базу. И благодаря этому, наверное, лучше и эффективнее справляемся с погодными аномалиями», — заключил глава Комитета внешнего благоустройства казанского исполкома.