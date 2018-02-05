Два смартфона по цене одного: выгодное предложение от «МегаФона» к 23 февраля и 8 марта

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня «МегаФон» предлагает своим клиентам выгодные и приятные варианты подарков.

С 1 февраля по 30 апреля 2018 года в салонах связи и интернет-магазине оператора действует акция по покупке двух смартфонов Xiaomi Redmi Note 5A по цене одного.

В акции могут принять участие абоненты тарифов «Включайся! Слушай», «Включайся! Говори», «Включайся! Общайся», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум». При условии подключения и оплаты опции «Бонус 1500 рублей на счет на 5 месяцев» для каждого смартфона стоимость двух устройств составит всего 9 990 рублей.

«Мы предлагаем своим клиентам очень выгодные условия на покупку Xiaomi Redmi Note 5A. Большой дисплей смартфона и аккумулятор с высокой емкостью позволят наслаждаться воспроизведением видео до 11 часов, играми или разговорами с друзьями», — прокомментировал Кирилл Шибанов, генеральный директор «МегаФон-Ритейл».

Смартфоны Xiaomi быстро набирают популярность в России.

В сети «МегаФона» на конец третьего квартала 2017 года зарегистрировано 14,2 млн мобильных устройств с поддержкой 4G, их количество выросло на 44 процента в течение 2017 года.

На конец 2017 года лидером среди зарегистрированных в сети устройств с 4G/LTE остается Samsung. На втором месте смартфоны Apple, а замыкает тройку Lenovo. Однако смартфоны Xiaomi имеют все шансы с четвертого места войти в ТОП-3 устройств, которыми пользуются абоненты оператора. В декабре 2017-го года смартфоны Xiaomi заняли третье место по объему проданных 4G-смартфонов в салонах «МегаФона».

Подробности об акции со смартфонами Xiaomi тут.