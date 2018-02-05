Нацбиблиотека РТ представила подробные материалы о Сталинградской битве

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Весь февраль в Национальной библиотеке Татарстана в рамках акции #Россиявмоемсердце работает выставка «Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее!» («Уткэнсез килэчэк булмый»), посвященная 75-летию Сталинградской битвы. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

Выставка является продолжением цикла «Дни воинской славы России».

В экспозиции представлены материалы, по которым можно проследить все этапы подготовки, как реализовалось и завершилось сражение. Оно продолжалось с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года и закончилось разгромом гитлеровских войск на Волге.

Выставка наглядно демонстрирует героизм и мужество советских людей, которые сделали все для того, чтобы Сталинградская битва стала началом Великой Победы.