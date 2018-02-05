Снегоплавильные камеры не справляются с казанским снегопадом

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ», Егор Никитин). Казанская система снегоплавильных установок не справляется с теми объемами снега, которые выпали на улицах города. Снег размещают на площадках хранения и будут плавить все следующие дни. Об этом журналистам рассказал председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Куляжев.

«Снегоплавильные камеры, конечно же, с таким обильным снегом не справляются. Но у нас есть площадки, где есть возможность временно складывать снег. Когда погода успокоится, мы в течение нескольких дней или недель переплавим его», – объяснил Куляжев.

Он добавил, что площадки для хранения снега расположены во всех концах Казани.

«Они есть на проспекте Победы, есть у речного техникума, в поселке Левченко, всего шесть снегоплавильных пунктов», – отметил Игорь Куляжев.