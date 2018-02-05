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Экономика и финансы

«Лукойл» вложит в строительство газохимического комплекса на Каспии 120 млрд рублей

5 февраля 2018, 16:32

Газохимический комплекс будет производить химикаты, а также полиэтилен и полипропилен.
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Компания «Лукойл» планирует инвестировать в строительство газохимического комплекса на Каспии 120 млрд рублей. Об этом заявил глава компании Вагит Алекперов в ходе встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Газохимический комплекс будет заниматься производством химикатов, а также полиэтилена и полипропилена, отметил Алекперов.

На данный момент принято соответствующее инвестиционное решение и ведется подготовка. Инвестиции в проект составят порядка 120 млрд рублей, добавил глава нефтяной компании.

 


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