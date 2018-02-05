В Челнах выбросившего в окно проездной школьника водителя маршрутки отстранили от работы

(Набережные Челны, 5 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах отстранили от работы водителя маршрутки, который выбросил в окно проездной школьника, сообщили в исполкоме Автограда.

Ранее в социальных сетях бурно обсуждалось поведение водителя микроавтобуса маршрута № 9, который довел до слез девятилетнего школьника. Мальчик протянул для оплаты транспортную карту, но денег на ней не оказалось. Хотя, по уверению ребенка, его мама положила на карту деньги вечером.

Водитель маршрутки не только накричал на ребенка, но и выбросил его проездной билет в окно на проезжую часть, прямо под колеса едущих машин.

Как сообщили в исполкоме, водитель автобуса, который выбросил проездной билет школьника, отстранен от работы и привлечен к административной ответственности. Также ему рекомендовано пройти курсы обучения стрессоустойчивости и клиентоориентированности. Перевозчику дано указание регулярно проводить работу с водительским составом, дабы подобные истории не повторялись.