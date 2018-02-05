Путин определил молодых ученых, которым достанутся премии за инновации

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин определил молодых ученых, которым достанутся премии в области науки и инноваций за 2017 год. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Звания лауреата премии удостоились петербургский историк Никита Башнин, который занимается изучением отношений церкви и государства, в частности, он опубликовал исторические источники XV – XIX веков; новосибирский геолог Константин Кох, который создал функциональные кристаллы для высокотехнологичных устройств; а также московский физик Максим Никитин, который разработал «умные» наноматериалы нового поколения для биомедицинского применения.

Премия была учреждена в 2008 году. Ею награждают молодых ученых и специалистов, внесших вклад в развитие отечественной науки.