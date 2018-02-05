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В Татарстане Школа акыды завершила свою работу

5 февраля 2018, 16:14

Обучение по основам имана прошли 40 человек.
Школа акыды открылась в Татарстане
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). В Республике Татарстан завершила свою работу Школа акыды. Обучение по основам имана прошли 40 человек. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

Акыда – это вероубеждение в исламе, мировоззрение мусульман, форма раскрытия имана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Школа акыды открылась 31 января. Мероприятия в рамках этой школы проходили в Болгаре в течение пяти дней, до 4 февраля.

Основным спикером школы выступил известный проповедник Абу Гали Габдеррашид Аль-Ашгари Аль-Ханафи, который читал лекции для собравшихся по книге «Акыда ат-Тахавиййя».

После завершения обучения участники Школы акыды успешно сдали экзамены и получили сертификаты.
 


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