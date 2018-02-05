Рустам Минниханов посетил дагестанский индустриальный парк «Тюбе»

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Два основных предприятия индустриального парка «Тюбе», расположенного в Кумторкалинском районе Дагестана, посетил сегодня Президент РТ Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба лидера республики.

Сама промплощадка, созданная в 2015 году, занимает площадь более 194 га. К настоящему моменту предложением получить налоговые преференции и освоить территорию, уже имеющую необходимые инженерные коммуникации и логистическую систему, воспользовались 10 резидентов.

Каспийский завод листового стекла и завод керамической плитки «Мараби» – крупнейшие из резидентов. Первый производит листовое стекло на юге России. В сутки с его линий сходит по 600 тонн высокомарочного листового полированного стекла.

Сфера применения – строительство и изготовление автомобильного стекла. Уже сейчас 410 рабочих завода обеспечивают годовую выручку на уровне 3,7 млрд рублей. Скоро возможности предприятия будут расширены: планируется запуск производства тонированного и энергосберегающего стекла, что должно серьезно увеличить рынок сбыта продукции.

«Мараби» – совместный российско-итальянский проект. Предприятие способно выпускать до 2 млн квадратных метров керамической плитки в год. Строительство и запуск завода обошлись в 1,8 млрд рублей, а выручка по итогам прошлого года составила 130 млн рублей. Вскоре будет запущена вторая линия, и объемы производства резко возрастут, уверили на заводе.

Рустам Минниханов осмотрел образцы керамической плитки, отметил ее высокое качество и подчеркнул, что эта продукция будет пользоваться спросом и в Татарстане.