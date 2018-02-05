(Казань, 5 февраля, «Татар-информ», Диана Авакян). В Казани в этом году построят самую большую в городе школу, сообщил на деловом понедельнике в мэрии первый заместитель руководителя исполкома города Азат Нигматзянов.

«В настоящее время уже ведется строительство четырех школ. Две школы на 1 тыс. 224 ученика появятся в ЖК „Салават Купере“ и по ул. Ноксинский спуск, школа на 800 учеников строится в ЖК „Светлая Долина“. Самая большая школа на сегодня в городе на 1 тыс. 501 ученика строится в ЖК „Весна“», — рассказал Нигматзянов.

Сегодня решается вопрос о включении школы на 1 тыс. 501 ученика в реестр типовых проектов Минстроя РФ. Если данный вопрос решится положительно, то участок по строительству такой школы уже зарезервирован на улице Гареева, добавил докладчик.

В 2018 году также планируется ввести в эксплуатацию три детских сада в ЖК «Весна», ЖК «Артсити» и ЖК «Станция Спортивная».