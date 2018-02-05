В Елабужском институте КФУ назвали победителей научной Универсиады

(Елабуга, 5 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском институте КФУ объявили имена победителей межрегиональной научной Универсиады школьников.

Ежегодно сотни школьников Татарстана и соседних регионов съезжаются в Елабугу, чтобы принять участие в интеллектуальном состязании по различным учебным дисциплинам. Заочный этап конкурса начинается осенью, он определяет лидеров по количеству набранных баллов. Финалисты приглашаются на очный тур, победитель которого получает преимущество при поступлении в Елабужский институт КФУ – дополнительные баллы к личным результатам в ЕГЭ.

Например, в научной Универсиаде по истории России задание очного этапа заключалось в написании исторического сочинения-эссе по предложенным организаторами темам. Здесь победителями стали ученица елабужской школы № 6 Арина Афанасьева, ученица лицея № 2 им. академика К. А. Валиева Мамадыша Адиля Хасанова и ученик школы № 6 Елабуги Тимур Садыйков.

Научная Универсиада по литературе в этом году была посвящена 190-летию со дня рождения Льва Толстого.

«Во втором туре участникам были предоставлены для анализа рассказы и повести Толстого, предлагалось выполнить творческое задание. Первое место присудили Алсу Гимадиевой из Елабуги, второе место заняла Рузана Юсупова из Менделеевского района, а третье место получила работа Тансылу Хуснуллиной также из Елабуги», – отметила руководитель пресс-службы Елабужского института КФУ Надежда Хамидуллина.

Эксперты также пригласили школьников участвовать в юбилейных мероприятиях, посвященных 190-летию со дня рождения Льва Толстого.