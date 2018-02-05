(Набережные Челны, 5 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинские художники стали участниками международного арт-симпозиума в Турции, сообщили в Управлении культуры исполкома Автограда.

Второй международный арт-симпозиум тюркского мира проходил в городе Адана. В нем приняли участие 93 художника из 33 стран. Татарстан представляли художники Рият Мухаметдинов, Сагида Сиразиева, Хамза Шарипов и другие.

Они приняли участие в трех научно-практических конференциях, посвященных истории и развитию современного изобразительного искусства. Затем живописцам предложили написать картины прямо в условиях проведения симпозиума. Челнинцы приняли участие в своеобразном художественном флешмобе. В итоге на свет появилось 230 произведений живописи. Симпозиум завершился открытием выставки в национальной галерее Аданы.