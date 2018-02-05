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Татарстан занял второе место в рейтинге самых спортивных регионов России

5 февраля 2018, 15:36 , Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Татарстан занял второе место в рейтинге самых спортивных регионов России По оценке фонда «Петербургская политика» и газеты «Спорт-Экспресс» от 1 января 2018 года, республика уступает только Москве.
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Татарстан занял второе место в рейтинге самых спортивных регионов России, обогнав Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловскую область. По оценке фонда «Петербургская политика» и газеты «Спорт-Экспресс» от 1 января 2018 года, республика уступает только Москве. Об этом сообщает портал «Вести экономики».

Самыми результативными видами спорта в республике признаны хоккей с шайбой и волейбол. Команды в этих видах спорта в Татарстане традиционно занимают первое место среди регионов России. Составители топа отмечают, что на хорошем уровне играют и республиканские баскетбольные и футбольные команды. Вниз рейтинга Татарстан тянет хоккей с мячом: по этому виду спорта республика занимает только 13-е место.

Рейтинг составлен на основании выступлений спортивных клубов в наиболее популярных игровых видах спорта – таких, как футбол, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол, регби и водное поло.


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