В ИА «Татар-информ» расскажут об организации работы с ветеранами боевых действий в РТ

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Завтра, 6 февраля, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная организации работы с ветеранами боевых действий в Республике Татарстан.
В мероприятии примут участие депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва Ольга Иванова, заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Рустам Гарифуллин, ответственный секретарь Координационного совета Кабинета Министров РТ по вопросам ветеранов боевых действий Елена Алешина, генерал-майор Рим Мустаев, председатель татарстанской региональной организации ОООИВА — инвалид войны Альберт Кукаркин, председатель ТРО РСВА Евгений Кабыш.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.
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