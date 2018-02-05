Вреда для окружающей среды после пожара на заводе «Казаньоргсинтез» нет

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Вреда для окружающей среды после пожара, который произошел на территории ПАО «Казаньоргсинтез» нет, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 10.30 на территории производственного комплекса произошло возгорание на трубопроводе площадью три квадратных метра.

Через 15 минут горение удалось устранить. В результате никто не пострадал, никакого ущерба окружающей среде нанесено не было, инцидент не повлиял на производственный процесс.

Причины инцидента устанавливаются