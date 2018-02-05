Верховный суд РТ оглашает приговор «Казаевским», на счету которых пять убийств

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Верховный суд РТ сегодня начал оглашать приговор членам ОПГ «Казаевские», которых обвиняют в пяти убийствах.

На скамье подсудимых шестеро мужчин в возрасте от 27 до 49 лет. Это отец и два его сына Бикбулатовы – Дмитрий, Александр и младший Сергей, Алексей Тарасов, Альберт Кошкин и Андрей Морозов.

По версии следствия, «Казаевские» – организатор ОПГ Николай Казаев сейчас в федеральном розыске – входили в состав ОПГ «Юдино» и действовали на территории одноименного посёлка в Кировском районе Казани с начала 90-х. Они контролировали несколько магазинов и кафе.

В 1991 году, как считает следствие, они заманили в лес одного из членов своей группировки и забили его молотками. Убийцы посчитали, что их товарищ забрал себе деньги, вместо того, чтобы передать их своему родственнику – председателю профсоюза локомотивного депо «Юдино», в чьи обязанности входило распределение очередности получения автомобилей среди работников предприятия.

Суд прекратил уголовное преследование Дмитрия Бикбулатова за это преступление в связи с истечением срока давности, который составляет десять лет.

В 1997 на одного из «Казаевских» напали и отобрали 70 тысяч рублей – прибыль с торговых точек. Члены ОПГ решили, что это сделал один из своих и, натравив на него собаку, заставили залезть в багажник машины.

После этого его вывезли в частный дом и заперли в погребе, требуя признания. Не получив желаемого, злоумышленники прострелили жертве ногу – раненый сознался в том, что это была его идея. «Казаевские» заставили его засунуть голову в петлю, после чего задушили.

Тело жертвы на гидроцикле отбуксировали до фарватера Волги. На расстоянии около 1,5 км от автомобильного моста прицепили к нему железнодорожные накладки и утопили. Лидеры приказали забыть о бывшем товарище, а если кто спросит, говорить, что он уехал в Марий Эл на заработки.

В 1999 году Дмитрий Бикбулатов не поделил сферы влияния с Николаем Казаевым и решил устранить лидера – часть членов ОПГ его поддержали.

В январе этого же года в салон «Лады» 8-й модели Казаева подложили самодельную взрывчатку. Однако волна взрыва была направлена в сторону двигателя и подорвалась только одна из двух тротиловых шашек, так что лидер и его подручные выжили. Буквально через неделю они нашли подрывника и убили его.

В мае 2000 года беременная женщина гуляла с мужем и собакой в лесопосадке рядом с Юдино. Им на встречу попался Альберт Кошкин, который тоже выгуливал пса. Животные подрались, а Кошкин достал пистолет и открыл стрельбу – мужчина был ранен, но выжил, а вот беременной женщине «казаевский» попал в голову. За это убийство Кошкин уже отбывает наказание.

В 2012 году «Казаевские» узнали, что двое мужчин пытаются украсть у Бикбулатова металлический бак с дачи. Отец и два сына приехали на место и убили одного из мужчин лопатой, обшарив его карманы, а тело спрятали. Второго мужчину они заставили написать расписку на якобы 50 тысяч рублей долга.

Члены ОПГ были задержаны в 2013 году и вину не признали. Ещё два участника группировки скончались в 2005-2006 годах.

«Казаевские» отличились и в декабре прошлого года: четверо подсудимых во время заседания нанесли себе травмы острыми колпачками от ручек. В здание прибыли медики – троим помощь не понадобилась, а четвёртого увезли в травмпункт, где ему была оказана помощь.

В суде старший Бикбулатов заявил, что никакой ОПГ не было, а он вместе с Казаевым создал юридическое лицо и они открыли кафе и магазины. Для контроля бизнеса и получения прибыли «учредители» якобы проводили планерки, на которых участвовали их «сотрудники». Так как они были уважаемыми в посёлке людьми, их точки назывались «Казаевские». Отсюда якобы и взялось название.