В Елабуге стартовали курсы по изучению татарского языка при соборной мечети

(Елабуга, 5 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В соборной мечети «Джамиг» в Елабуге стартовали курсы по изучению татарского языка «Без татарлар». Такие курсы будут проходить в 10 мечетях республики по инициативе Духовного управления мусульман РТ. Обучение ведется по двум направлениям: «Татарский язык» и «История татар и основы ислама».

Сегодня на курсы записались 15 елабужан. На первом уроке татарского языка слушателей поприветствовал имам-мухтасиб Елабужского района Халим хазрат Шамсутдинов. Он пожелал им удачи и отметил, что, прежде всего, курс направлен на обучение разговорному языку.

Программа рассчитана на три месяца. Занятия проходят с 18.00 до 21.00 по вторникам и пятницам. Здесь преподают дипломированные специалисты – филологи татарского языка, а также квалифицированные имамы. Те, кто пришел на курсы, признаются, что давно хотели научиться говорить по-татарски, кому-то это нужно для работы, у кого-то татарская семья, но при этом они не знают родной язык.

Обучение на курсах бесплатное, слушателям выдают сертификат. Набор продолжается.