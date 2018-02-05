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Культура

В 2018 году в Татарстане откроется 28 домов культуры

5 февраля 2018, 19:30

Открытие станет возможным благодаря партийной программе «Единой России» «Культура малой Родины».
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). В 2018 году в Татарстане откроется 28 домов культуры. Средства будут выделены из республиканского и муниципальных бюджетов благодаря партийной программе «Единой России» «Культура малой Родины». Об этом сообщила координатор проекта в Татарстане Анастасия Исаева.

Она подчеркнула, что в течение всего года школы искусств в республике пополнятся новыми музыкальными инструментами. Финансовую поддержку из федерального бюджета получат четыре детских театра. Кроме того, финансирование театров малых городов с населением до 50 тысяч человек получит ряд республиканских учреждений культуры.

В программе заложены средства на продвижение внутреннего туризма. Более 2 тысяч маленьких татарстанцев будут путешествовать, в основном в осенние каникулы, по маршрутам, подготовленным Госкомитетом РТ по туризму и Минкультом РТ.

«Объединение направлений развития культуры регионов в один большой проект – еще один шаг к системному решению вопроса», – уверена Анастасия Исаева.

В целом по программе «Культура малых городов» выделено порядка 5 млрд рублей из госсредств. Причем большинство из них – 1,5 млрд рублей – пойдет на капитальный ремонт домов культуры, еще 1,4 млрд рублей – на поддержку сельских клубов и домов культуры в городах с населением менее 50 тыс. человек.


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