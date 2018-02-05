Аэрогидродинамический институт разработает гиперзвуковой гражданский самолет

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Группа российских ученых из Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) разрабатывает концепцию гиперзвукового пассажирского авиалайнера. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора института Сергея Чернышева.

Группа исследователей занимается разработкой проекта гражданского гиперзвукового лайнера, который будет пересекать океаны со скоростью, которая превышает скорость звука в семь — восемь раз, отметил Чернышев.

В январе Президент России Владимир Путин во время посещения Казанского авиационного завода предложил создать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе Ту-160.

Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что корпорация уже разработала проект подобного сверхзвукового пассажирского авиалайнера.