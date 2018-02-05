Песков: Решение CAS подтвердило необоснованность подозрений МОК

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Решение Международного олимпийского комитета (МОК) не пускать оправданных российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхенчхане вызвало разочарование, так как вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) развеял все сомнения в невиновности россиян. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы искренне сожалеем в связи с этим решением МОК. Мы все-таки считаем, что решение CAS должно снять какие-либо подозрения на счет спортсменов. Мы убеждены в том, что решение CAS лишний раз подтвердило необоснованность таких подозрений», – цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, взаимодействие с МОК по восстановлению ущемленных прав представителей сборной РФ будет продолжено.

Сегодня стало известно, что Комиссия МОК во главе с экс-министром спорта Франции Валери Фурнейрон отказалась приглашать на Игры 15 оправданных CAS россиян.