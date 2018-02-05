В Казани сотрудник ДПС перенес пешехода на другую сторону дороги

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). В Казани инспектор ДПС перенес пешехода с ограниченными возможностями на другую сторону дороги, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В столице Татарстана из-за неблагоприятных погодных условий страдают не только автолюбители, но и пешеходы.

С раннего утра сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на содействие участникам дорожного движения. Так, один из экипажей, направляясь в сторону поста, заметил на улице Губкина пожилого мужчину на костылях, который увяз на проезжей части в снегу.

Сотрудники полиции приняли решение помочь мужчине. Один из инспекторов попытался проводить пожилого пешехода, но тот едва мог переставлять ноги. Тогда инспектор взял его на руки и, минуя сугробы, отнес на тротуар.

Республиканская Госавтоинспекция напоминает гражданам о важности строгого соблюдения ПДД и призывает всех участников дорожного движения быть крайне бдительными и помогать друг другу в непростых ситуациях.