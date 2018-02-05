Родственники сбитого в ДТП в Казани 17-летнего парня ищут очевидцев

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Родственники 17-летнего парня, которого в Кировском районе Казани сбил автомобиль, ищут очевидцев ДТП. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил брат пострадавшего Марат.

Марат рассказал, что 1 февраля около шести часов вечера его брат вышел с территории базы отдыха «Займище» и направился в сторону ж/д станции по улице Товарная, чтобы оттуда поездом вернуться домой в Зеленодольск.

«Он шел вдоль дороги навстречу движению машин, каждый автомобиль провожал взглядом. После третьего автомобиля он помнит свет ксеноновых фар, а потом удар. Водитель сразу уехал», – рассказал Марат.

Он также отметил, что пострадавший отчетливо помнит, как несколько автомобилей остановились после инцидента.

«Пока он полз на другую сторону дороги, остановились несколько машин. Однако никто из водителей не вышел помочь», – добавил брат потерпевшего.

Парень не получил серьёзных травм и сегодня Марат уже забрал брата из больницы, однако он твердо намерен отыскать виновника ДТП. В связи с этим родственники пострадавшего просят откликнуться возможных очевидцев этого происшествия по телефону: 8-927-425-28-88.