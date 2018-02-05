Минфин РФ не исключил отмены налога на движимое имущество

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Министерство финансов РФ не отказывается от идеи отменить налог на движимое имущество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Илью Трунина.

В странах с эффективной налоговой системой налог на движимое имущество не применяется. В России пока не получается отменить налог, так как необходимо предоставлять определенный уровень доходов бюджетам российских регионов, пояснил Трунин.

Предельную ставку налога на движимое имущество в этом году уменьшили с 2,2 до 1 процента, отметил он.

Он также напомнил, что Президент РФ Владимир Путин поставил задачу не повышать налоговую нагрузку.

«Хотелось бы, чтобы уровень налогов не повышался и в долгосрочной перспективе», – отметил замминистра финансов РФ.