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Здоровье и среда

Инсульт отправил в больницу более 200 казанцев за прошедшую неделю

5 февраля 2018, 19:13

Число обращений в скорую помощь увеличилось по поводу различных заболеваний и родов.
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). За прошедшую неделю скорая помощь Казани 205 раз выезжала к жителям города с жалобами на инсульт, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Всего с 29 января по 4 февраля в Станцию скорой медицинской помощи Казани поступило 8228 вызовов. В общественные места «скорая» выезжала 962 раза.

Наибольшее число вызовов – 6546 – пришлось на различные заболевания, из которых 54 инфаркта.

По словам врачей, на несчастные случаи «скорую» вызывали 901 раз, в том числе 42 – на места ДТП и 12 раз на пожары.

К слову, за прошедшую неделю число обращений в скорую помощь увеличилось на 371 случай по поводу заболеваний и родов. Чаще стали обращаться за помощью по поводу острых инфарктов миокарда, инсультов, родов.


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