«Лыжня России» в Казани пройдет на трех площадках

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» пройдет в Казани на трех площадках в субботу, 10 февраля. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила Светлана Вострикова, председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани.

Старты в Казани пройдут на трех спортивных площадках. В Горкинско-Ометьевском лесопарке — для жителей Советского, Приволжского и Вахитовского районов города. В пойме реки Казанка на улице Гаврилова — для Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

Основной старт «Лыжни России» состоится в поселке Юдино Кировского района на стадионе «Локомотив». Соревнование начнется в 11 часов утра.

«Особенностью этой площадки станет то, что все желающие смогут сдать норматив по бегу на лыжах комплекса ГТО. Для этого необходимо пройти регистрацию в системе ГТО и получить стартовый комплект с персональным номером», — сообщила Вострикова.

Выдача стартовых комплектов началась 2 февраля на Центральном стадионе. Для болельщиков подготовят развлечения: розыгрыши призов, катание на конных санях, выступление творческих коллективов.

Об участии в «Лыжне России» уже заявили 73 региона, отметила Вострикова.