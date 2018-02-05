Труппа Бугульминского драмтеатра стала лучшей на фестивале в Израиле

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Коллектив Бугульминского драмтеатра имени А. Баталова получил диплом в номинации «Лучший актерский ансамбль» международного фестиваля «Театральный дивертисмент», который проходил в Израиле, сообщает Минкультуры РТ.

Также организаторы фестиваля в лице директора продюсерской компании «Аплодисменты» Дагмары Гиллер вручили театру благодарственное письмо в адрес министра культуры РТ Айрата Сибагатуллина.

Актеры драмтеатра представили в залах Маалота, Ашдода, Ариэля, Ришон ле-Циона спектакль «Голубцы по объявлению» по пьесе Антона Финка. Организаторы фестиваля помогли труппе с реквизитом, перевозили его от одной сценической площадки к другой и тоже смотрели постановку.

Дагмара Гиллер предложила театру вернуться в Израиль снова с другой постановкой. Вполне возможно, что в скором будущем коллектив Бугульминского драмтеатра представит постановку «Аршин мал алан».