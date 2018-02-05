Из-за непогоды в Казани отменили все рейсы до Иннополиса

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ», Насиба Вафаева). Все рейсы автобусов из Казани в Иннополис и обратно отменены из-за непогоды, сообщает пресс-служба Иннополиса.
В городе усиленно работает снегоуборочная техника. Никаких дорожных происшествий не произошло, говорится в сообщении пресс-службы.
Ученики 1 – 4-х классов полностью освобождены от занятий. Однако в учебном заведении работает дежурный класс для тех учащихся, чьи родители были вынуждены уйти на работу и отправить детей в школу. Ученики 5 – 11-х классов в неполном составе присутствуют на уроках.