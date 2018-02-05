Тайник с мефедроном обнаружили татарстанские полицейские недалеко от трассы Москва – Уфа

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Тайник с мефедроном обнаружили татарстанские полицейским недалеко от трассы Москва – Уфа, сообщает пресс-центр МВД по РТ.

19 января сотрудники Управления наркоконтроля МВД по РТ в лесу неподалеку от трассы Москва – Уфа обнаружили тайник. В нем лежал пакет с порошкообразным веществом.

Экспертиза показала, что порошок не что иное, как сильнодействующий синтетическим наркотик – мефедрон. Весил сверток чуть больше килограмма.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

Пока полицейским не удалось выяснить, кому принадлежат наркотики.