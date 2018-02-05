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В смертельном ДТП в Альметьевском районе один человек погиб и четверо пострадали

5 февраля 2018, 13:33 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

В смертельном ДТП в Альметьевском районе один человек погиб и четверо пострадали Возле деревни Кителга столкнулись «Лада Ларгус» и вахтовый автобус «ПАЗ».
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). В Альметьевском районе при столкновении «Лады Ларгус» и «ПАЗа» травмы получили четыре человека, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что авария произошла возле деревни Кителга. На момент столкновения в вахтовом автобусе на базу НГДУ «Ямашнефть» ехали более 20 человек.

В результате ДТП водитель легковушки погиб. Его 34-летний пассажир получил ушиб головы, 22-летний пассажир отделался ушибом грудной клетки, 24-летний – переломом ноги, а 30-летняя пассажирка госпитализирована без сознания. Все четверо доставлены в медико-санитарную часть Альметьевска.

 


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