В смертельном ДТП в Альметьевском районе один человек погиб и четверо пострадали

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). В Альметьевском районе при столкновении «Лады Ларгус» и «ПАЗа» травмы получили четыре человека, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что авария произошла возле деревни Кителга. На момент столкновения в вахтовом автобусе на базу НГДУ «Ямашнефть» ехали более 20 человек.

В результате ДТП водитель легковушки погиб. Его 34-летний пассажир получил ушиб головы, 22-летний пассажир отделался ушибом грудной клетки, 24-летний – переломом ноги, а 30-летняя пассажирка госпитализирована без сознания. Все четверо доставлены в медико-санитарную часть Альметьевска.