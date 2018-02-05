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Из Раифского спецучилища сбежали два воспитанника

5 февраля 2018, 13:19

Молодые люди находятся в розыске уже 12 дней.
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(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Зеленодольская прокуратура проверила Раифское специальное воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа (ФГБПОУ) после пропажи двух воспитанников, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. 

Установлено, что 23 января двое учащихся самовольно покинули территорию училища, их местонахождение не установлено до сих пор, молодые люди объявлены в розыск.

В процессе проверки выяснилось, что администрация не следила за воспитанниками надлежащим образом. В учреждении был также отмечен низкий уровень воспитательной работы.

В результате директора ФГБПОУ обязали устранить нарушения, а также привлечь виновных к ответственности.


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