Мэр Нижнекамска представил директора строящейся «школы без отстающих»

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Сегодня на деловом понедельнике мэр Нижнекамска Айдар Метшин назвал имя директора новой, еще строящейся «школы без отстающих». Ею стала Александра Офицерова, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района.

Под руководством Офицеровой в нижнекамских базовых школах прошли мероприятия по повышению качества образования, а ресурсные центры уделили больше внимания работе с одаренными детьми.

«Теперь перед Александрой Михайловной и командой, которую ей предстоит сплотить вокруг себя, будет стоять масштабная задача – изменить стандартный подход к учебному процессу, изменить подход в воспитании и развитии наших детей», – отметил Айдар Метшин.

Кандидатуру на пост руководителя новой школы выбирали через открытый конкурс, в котором приняли участие шестеро претендентов. В очный этап прошли пять, которые представили комиссии свои концепции развития школы по модели «Школа без отстающих». Среди предложений были работа с детьми с ограниченными возможностями и их социализация, здоровьесберегающие технологии, командная работа, благоприятная психолого-педагогическая среда, «как дома», и мотивации учителей к индивидуальной работе с учащимися.

«Школа без отстающих» № 36, а также детский сад – центр развития ребенка – строятся в 47-м микрорайоне Нижнекамска. Уже 1 сентября в школе должны начаться занятия для детей с 1-го по 8-й классы.

«Это очень важный социальный объект, который мы возводим при поддержке руководства республики, Рустама Нургалиевича Минниханова (Президента РТ – прим. Т-и), Министерства образования и науки РТ. В новом образовательном учреждении мы нацелены реализовать новую идеологию, новую философию, дети с разной академической успеваемостью будут иметь свои траектории роста и необходимые условия для творческого и спортивного развития, вне зависимости от их возможностей, а понятие “отстающий ребенок” должно выйти из употребления», – подчеркнул Айдар Метшин.

