Президент Татарстана заинтересовался системой оплаты труда в МФЦ Дагестана

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). Системой оплаты труда персонала республиканского многофункционального центра Дагестана в Махачкале заинтересовался Президент Татарстана Рустам Минниханов. Сегодня он вместе с врио главы северокавказской республики Владимиром Васильевым ознакомился с деятельностью МФЦ.

Президент Татарстана попросил разъяснить момент, когда сотрудники МФЦ в режиме реального времени могут контролировать размер своей стимулирующей надбавки к заработной плате.

Экскурсию по многофункциональному центру провел руководитель региональной структуры Осман Хасбулатов. Он рассказал, что МФЦ – это разветвленная сеть филиалов, которая состоит из 57 центров и более 435 удаленных офисов в городах и районах республики. Доступ к получению услуг в режиме «одного окна» сегодня имеют 98 процентов населения региона.

Как сообщается на официальном портале главы Республики Дагестан, во время осмотра гости ознакомились с работой бизнес-зоны МФЦ, фронт-офиса, бэк-офиса, экспертного отдела и учебного класса. Интерес у членов татарстанской делегации также вызвал сервис «Экспресс-документы», позволяющий получить запрошенные в МФЦ документы, не выходя из автомобиля.