Снегопад в Казани прекратится к середине недели

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). В Казани менее чем за сутки выпало 82 процента месячной нормы осадков, но к середине недели снегопад прекратится, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана со ссылкой на Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Согласно прогнозам метеорологов, в западной и центральной части республики ожидается ветер порывами до 25 м/с, метель с ухудшением видимости до 500 метров, сильный снегопад и ледяной дождь. Накануне Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Казани объявила план «Буран».

Завтра в Казани ожидается умеренный снегопад, до 2 — 3 мм за сутки, а к среде погодные условия улучшатся. Во второй половине недели специалисты прогнозируют морозную погоду без осадков.